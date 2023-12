Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag höher

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 63,07 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 63,07 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,22 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,96 EUR. Bisher wurden heute 917.705 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels