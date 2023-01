Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 68,84 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.598.548 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 37.716,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com