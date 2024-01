Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag stabil

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 62,24 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,24 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 62,53 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 61,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,42 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 550.437 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. 22,27 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,50 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.200,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Am 13.02.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,94 EUR im Jahr 2023 aus.

