Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 61,87 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 61,87 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,18 EUR ab. Bei 62,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.366.565 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,78 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

