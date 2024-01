Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ohne große Veränderung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 62,27 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,27 EUR. Bei 62,53 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,11 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 118.301 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,78 EUR aus.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

