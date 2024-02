Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 65,70 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 65,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 66,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,24 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 681.333 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 16,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

