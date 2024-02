Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 65,27 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 65,27 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,38 EUR. Bei 65,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.051 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,59 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 18,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,19 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 83,40 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,37 Prozent zurück. Hier wurden 37.200,00 EUR gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,96 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste