Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 58,14 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 58,14 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 57,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.262.973 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,21 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,67 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34,53 Mrd. EUR, gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,18 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt letztendlich

Ferrari-Aktie klettert auf Rekordhoch

Börse Europa in Rot: STOXX 50 am Nachmittag in Rot