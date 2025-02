Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

12.02.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 57,48 EUR nach oben.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 57,48 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,62 EUR zu. Bei 57,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.954 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,34 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 24.04.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,85 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt letztendlich Ferrari-Aktie klettert auf Rekordhoch Börse Europa in Rot: STOXX 50 am Nachmittag in Rot

