Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 69,04 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,13 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,99 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 67.380 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 9,06 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 15.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 87,58 EUR an.

Am 17.02.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,82 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

