Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 68,06 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 634.967 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,26 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,73 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,26 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,63 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

