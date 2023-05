Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:07 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 68,17 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 68,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.585 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,37 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 26,38 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.516,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

