Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 73,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,65 EUR. Bei 73,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 428.167 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 3,41 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 46,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 37.516,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.858,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Am 24.07.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com