Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.584 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,92 EUR an. Gewinne von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,32 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 90,91 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.858,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.516,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

