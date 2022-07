Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Verlusten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12.07.2022 16:22:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 52,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.170.985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,50 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 50,62 EUR. Abschläge von 5,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,53 EUR.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR umgesetzt.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com