Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 12.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 53,03 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 52,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 89.905 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 31,93 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 4,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,53 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.858,00 EUR – eine Minderung von 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.017,00 EUR eingefahren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Aktie sinkt: Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage - Absatz von Mercedes-Benz fällt im 2. Quartal

Volvo, Daimler Truck und TRATON bringen Joint Venture für Ladeinfrastruktur an den Start - Aktien in Grün

So könnte die Blockchain Luxusmarken dabei helfen, Milliarden zu sparen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com