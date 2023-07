Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 72,24 EUR nach.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 72,24 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,06 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230.799 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (50,19 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 43,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,36 EUR.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.516,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

