Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 58,89 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,04 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.389.438 Stück.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.440,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43.482,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com