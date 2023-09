Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 66,49 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Bei 66,66 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 66,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 357.690 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,45 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,65 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 31,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,55 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,11 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie fester: Berenberg spricht Kaufempfehlung für Mercedes-Benz aus - Kursziel aber gesenkt

Fahrweise, Batteriepflege & Co.: So kann man mit einem E-Auto Strom sparen

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: Rivian-Chef schießt gegen Verbrenner - aber auch Kritik an mangelnder Auswahl bei E-Autos