Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 65,38 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 65,38 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 65,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,35 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.358 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 14,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 2,91 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38.241,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

