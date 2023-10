Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Donnerstagnachmittag zu

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 65,01 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 65,01 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,63 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 699.052 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,06 Prozent. Bei 51,75 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 25,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.440,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

