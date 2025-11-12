Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Mittwochmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 59,35 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 59,35 EUR. Bei 59,55 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,30 EUR. Bisher wurden heute 582.206 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,05 EUR aus.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet.
In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
