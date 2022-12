Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Montagmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 64,35 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 398.684 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 28,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

