Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 63,18 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,18 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 63,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 370.863 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,45 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.716,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 22.02.2024 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

