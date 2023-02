Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Montagvormittag zu

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 72,04 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,21 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,00 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 57.956 Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,52 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 43,53 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie verdient. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Januar 2023: Die Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Aktie freundlich: Russisches Finanzdienstleistungs-Geschäft darf verkauft werden

Tech-Experte Scott Galloway: NASDAQ-Wert Tesla-Aktie wird deutlich einbrechen - zugunsten von VW, BMW und Mercedes-Benz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com