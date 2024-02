Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 65,75 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 65,75 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,39 EUR zu. Bei 65,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.224.826 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 16,23 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,40 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,44 EUR, nach 3,66 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 22.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

