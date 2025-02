Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Plus

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 60,46 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 60,46 EUR. Bei 60,75 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.636.783 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,34 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 34,53 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,85 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

