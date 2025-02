Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 59,88 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 59,88 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 58,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242.686 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,25 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,34 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Am 24.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

