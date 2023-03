Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag fester

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 74,19 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 74,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126.609 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,28 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,82 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 41.003,00 EUR, gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,08 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

