Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag fester

Um 09:07 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 69,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 69,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.133 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 38,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 87,58 EUR.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 11,82 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.003,00 EUR – eine Minderung von 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.389,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,17 EUR je Aktie aus.

