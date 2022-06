Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag leichter

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 63,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 115.256 Stück.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 17,97 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,67 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,88 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.017,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

