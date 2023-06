Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt Stellung am Mittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,67 EUR an der Tafel. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,37 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 73,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 458.087 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,05 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 31,87 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR erwirtschaftet worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

