Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 74,28 EUR zu. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,37 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.257 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,21 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 48,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,91 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.516,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com