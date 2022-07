Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag tiefer

Um 13.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 51,32 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 51,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.084.509 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 34,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 50,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 1,38 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,53 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 27.04.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.017,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie höher: Prozess zu Klage von Verbraucherschützern gegen Mercedes beginnt - Kein Urteil

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mercedes-Aktie sinkt: Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage - Absatz von Mercedes-Benz fällt im 2. Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com