Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 52,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 52,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,94 EUR aus. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 236.463 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 21,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,48 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,68 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 2,95 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,93 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

