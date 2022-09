Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 59,74 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 59,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 749.040 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 23,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,03 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,60 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.07.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Volkswagen-Aktie stärker: Prozess um rasches Verbrenner-Aus bei VW zieht sich bis 2023 - Formel 1-Deal von Porsche geplatzt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Mercedes-Aktie leichter: Mercedes kooperiert mit Rivian - Rivian-Aktie mit Kursrally

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com