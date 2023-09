Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Mit einem Kurs von 66,89 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 66,89 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,50 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,69 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.504.719 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,77 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 24,28 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,55 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38.241,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

