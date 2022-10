Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag im Minus

Um 09:22 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,55 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,62 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 62.192 Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,70 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie verliert dennoch: Mercedes will Effizienz in Fahrzeugproduktion durch Cloud-Lösung von Microsoft erhöhen

September 2022: Experten empfehlen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Automarkt in China dank EV-Boom weiterhin auf Erholungskurs - Absatz gestiegen

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com