Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Freitagmittag ab

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 64,55 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 64,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,47 EUR. Bei 65,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 542.533 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,89 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,67 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,45 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.241,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 13,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

