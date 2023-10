Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 65,21 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 65,21 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.982 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 20,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 2,91 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 38.241,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.440,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

