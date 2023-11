Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Montagmittag

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 56,49 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 56,49 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,86 EUR. Bisher wurden heute 545.860 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,71 Prozent. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 2,50 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,70 EUR.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.716,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

