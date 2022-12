Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 65,24 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,68 EUR. Bei 64,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.321.484 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,25 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,99 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.716,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.02.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,62 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

