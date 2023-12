Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 62,35 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 62,35 EUR abwärts. Bei 61,67 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.150.914 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 11,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 3,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.200,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

