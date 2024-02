Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,46 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,46 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 363.517 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 15,86 Prozent wieder erreichen.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,19 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,40 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

