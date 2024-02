Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 65,47 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 65,47 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 65,79 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 613.297 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 13,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2022 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,96 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

