Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 65,19 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 65,19 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 64,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.371 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,74 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,51 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,40 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,44 EUR, nach 3,66 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37.716,00 EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 25.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Rot