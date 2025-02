Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 61,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,42 EUR. Bei 60,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 679.056 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 26,39 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 17,18 Prozent sinken.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,34 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Am 24.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,87 EUR im Jahr 2024 aus.

