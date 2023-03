Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 71,67 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,31 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 781.633 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,60 Prozent. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,80 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,42 EUR an.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.003,00 EUR – eine Minderung von 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.389,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,13 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

