Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagnachmittag

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 72,68 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,97 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.429.863 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,27 Prozent. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 44,81 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Studie: Tesla räumt bei den "Automotive Loyalty Awards" der S&P Global Mobility ab

Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Bundesgerichtshof prüft Darlehensvertrag der Mercedes-Benz Bank

Daimler Truck-Aktie in Rot: Daimler Truck steigert Umsatz und Gewinn - Aktienrückkaufprogramm möglich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com