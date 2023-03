Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 71,43 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,31 EUR ein. Bei 72,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 105.380 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 5,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 41.003,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.389,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,13 EUR fest.

